- Un 45enne e un 68enne sono stati feriti oggi da uno sconosciute a colpi di coltello a Erfurt, in Germania. L'aggressore si è dato alla fuga. Come riferisce il quotidiano “Frankfurtert Allgemeine Zeitung”, la polizia è all'inseguimento dell'uomo, in cui è impiegato anche un elicottero. I feriti sono stati ricoverati in ospedale, ma la gravità delle lesioni non è nota.(Geb)