Polonia: incaricata d'affari israeliana convocata al ministero degli Esteri di Varsavia (2)

- Sulla convocazione di Tal Ben-Ari Yaalon è intervenuto oggi il viceministro degli Esteri polacco, Pawel Jablonski, che ha detto che l'incaricata d'affari israeliana non ha presentato nuove informazioni. "Ha richiamato le dichiarazioni del ministero degli Esteri e dell'ambasciata nell'incontro di ieri dell'ambasciatore Magierowski al dicastero israeliano", ha detto il viceministro. "Contiamo che dopo l'incontro di oggi e di quello di ieri l'approccio di Israele cambi", ha continuato. All'incaricata d'affari israeliana sono stati mostrati il contenuto della riforma, le sue motivazioni e la sentenza della Corte costituzionale su cui si basano, "tradotti nei passaggi chiave in lingua inglese per una migliore comprensione". Sempre oggi il portavoce di Diritto e giustizia (PiS), Radoslaw Fogiel, ha detto che la Polonia può "chiarire ai partner certe cose, informarli di determinate questioni, ma non abbiamo l'abitudine di consultarci con gli ambasciatori stranieri in merito a leggi nazionali" e "non intendiamo introdurla". (segue) (Vap)