Polonia: incaricata d'affari israeliana convocata al ministero degli Esteri di Varsavia (3)

- Lo scorso 24 giugno, il Sejm, la camera bassa del Parlamento polacco, ha approvato una modifica al codice di procedura amministrativa. In base ad essa, non è più possibile fare ricorso contro una decisione amministrativa in tema di reprivatizzazione dalla quale sono decorsi almeno trent'anni. La misura è passata con un'ampia maggioranza di 309 deputati, ovvero la quasi totalità dei rappresentanti di Diritto e giustizia (PiS), tutti e sei i parlamentari di Polska 2050, 41 deputati della sinistra di Lewica, 20 deputati del Partito popolare polacco (Psl) e altri di Konfederacja. 120 sono stati invece gli astenuti. L'emendamento si è reso necessario per adeguare la normativa a una sentenza della Corte costituzionale del maggio 2015. L'ambasciata d'Israele a Varsavia ha pubblicato un comunicato in cui ha affermato che "l'emendamento alla legge rende impossibile restituire le proprietà sottratte agli ebrei o una forma di compensazione", motivo per il quale giudica la misura "immorale" e foriera di conseguenze "sulle relazioni tra i due Paesi". Ancor prima della sua approvazione, critiche alla riforma sono arrivate anche dall'incaricato d'affari statunitense Bix Aliu, che ha scritto una lettera alla presidente del Sejm, Elzbieta Witek, in cui ha sostenuto che la misura impedisce ai sopravvissuti all'Olocausto di ottenere la restituzione dei beni loro sottratti. (Vap)