Energia: Spagna, ministra Ribera, nel settore elettrico dividendi non solo a favore compagnie

- Nel settore elettrico tutti i dividendi non possono essere a favore delle compagnie, ma è necessario che capiscano quanto sia importante che una parte di essi siano condivisi con i consumatori e i clienti. Lo ha affermato la vicepremier e ministra spagnola per la Transizione ecologica e la Sfida demografica, Teresa Ribera, in un'intervista al quotidiano "Cinco Dias" nel commentare l'aumento record delle bollette nelle ultime settimane. A questo proposito, il l'esecutivo ha ridotto dal 21 al 10 per cento l'Iva sull'elettricità e ha sospeso la tassa sulla generazione dell'energia fino a dicembre di quest'anno con l'obiettivo di ridurre i costi per i consumatori. "È logico che le aziende vogliano massimizzare i profitti, ma il governo deve anche occuparsi dei clienti", ha evidenziato la ministra, spiegando che saranno messi a disposizione 1,3 miliardi di euro del Piano per la ripresa per incoraggiare l'autoconsumo, lo stoccaggio di elettricità e gli investimenti per l'efficienza energetica. In merito all'offerta pubblica d'acquisto (Opa) del fondo d'investimento Ifm per il 22,69 per cento dell'impresa energetica Naturgy, sulla quale il governo avrà tempo fino a fine agosto per esprimere il suo parere, Ribera ha dichiarato che qualunque sarà la decisione, è "essenziale" inviare il messaggio che la Spagna è un "Paese attraente" per gli investitori internazionali a medio e lungo termine. "Per noi è importante che chiunque possa avere interesse come Ifm, lo faccia con tutto l'impegno e le condizioni per garantire che la sua trasformazione strategica continui ad essere l'obiettivo dell'azienda", ha chiarito la ministra. (Spm)