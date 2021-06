Medio Oriente: a ministeriale anti-Daesh di Roma anche ministri Esteri Paesi sunniti “rivali”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Paesi che fino a pochi mesi fa avevano interrotto i rapporti diplomatici, come Arabia Saudita e Qatar, sono presenti oggi a Roma alla riunione della Coalizione globale anti-Daesh, acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e del Levante. Non solo l’Italia per la prima volta co-presiede insieme agli Usa la ministeriale anti-Daesh, ma ospita il primo, grande evento internazionale di persona alla presenza di figure chiave del mondo sunnita che fino allo scorso dicembre non potevano essere nello stesso luogo. Basti pensare che il capo della diplomazia del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, era in piedi a circa due metri di distanza dal ministro degli Esteri dell’Egitto, Sameh Shoukry, durante la foto di famiglia. Da notare anche la presenza del ministro degli Esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, e del capo della diplomazia saudita, Faisal bin Farhan Al Saud. Va ricordato che Bahrein, Arabia Saudita, Egitto ed Emirati Arabi Uniti hanno boicottato per circa tre anni il Qatar, campione della Fratellanza musulmana insieme della Turchia, per il presunto sostegno di Doha al terrorismo. Quello di oggi è il primo, grande evento in presenza post-pandemia e la prima riunione ministeriale anti-Daesh dal 2019. (Res)