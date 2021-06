Disabili: Colombo (Garante Campania), dirigenti scolastici non possono ridurre ore in Pei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, avvocato Paolo Colombo, ha reso noto che il Tat Lazio "con sentenza 6920 del 25 Maggio 2021, ha pronunciato un principio interpretativo relativo al procedimento amministrativo che assegna il numero delle ore di sostegno agli alunni con disabilità. La sentenza prodotta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio potrebbe fornire un nuovo indirizzo in materia di attribuzione delle ore di sostegno agli alunni con disabilità, dal momento che prevede la possibilità per i Dirigenti scolastici di poterne assegnare in più rispetto a quanto è indicato nel Pei e non in meno". Colombo ha spiegato: "E’ davvero importante questa pronuncia del Tar Lazio inerente la quantificazione e l’assegnazione delle ore di sostegno per gli alunni con disabilità. Ciò soprattutto in vista del ritorno in aula a settembre con l’auspicio che sia tutto pronto per accogliere gli alunni disabili in modo adeguato”.(Ren)