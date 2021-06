Scuola: Costa, percorso con Enti locali per risolvere tema dei trasporti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con gli Enti locali "stiamo condividendo un percorso per risolvere il tema dei trasporti pubblici". Lo ha dichiarato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa (NcI), ospite a "Tg2 Italia Estate" su Rai 2. "L'obiettivo è riprendere l'anno scolastico in presenza", ha aggiunto il sottosegretario, che ha sottolineato come sia necessaria anche un'opera di sensibilizzazione nei confronti della vaccinazione dei più giovani. (Rin)