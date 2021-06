Libia: al via nel pomeriggio nuova sessione del Foro di dialogo politico a Ginevra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi membri del Foro di dialogo politico libico (Lpdf), 73 su 75 totali, sono giunti ieri a Ginevra, in Svizzera, in preparazione della nuova sessione plenaria convocata per oggi dalla missione di sostegno dell’Onu nel Paese (Unsmil). Secondo quanto rivela una fonte ad “Agenzia Nova”, nella mattinata di oggi avranno luogo consultazioni interne tra i membri del Foro, per facilitare una convergenza di punti di vista sulla Base costituzionale, mentre nelle ore successive avverrà la seduta vera e propria, che prenderà il via alle 14.30. Secondo la fonte, la commissione consultiva del Foro di dialogo politico ha raggiunto diverse intese, fra cui quella per l’elezione diretta del presidente, oltre ad accordi sulla definizione delle prerogative del presidente e la sua durata in carica, le prerogative della Camera dei rappresentanti e del Senato, e la sede delle loro riunioni. Diversi membri del Foro hanno deciso di presentare la proposta di approvare per la firma il progetto di Costituzione, e se questo dovesse ottenere il numero di voti necessario sarebbe valido per un solo mandato elettorale, per essere successivamente emendato dalle assemblee legislative. Secondo quanto rivela la fonte a “Nova”, l’inviato speciale dell’Onu per la Libia, Jan Kubis, non sarà presente all’incontro di oggi a causa di un problema di salute, e sarà probabilmente sostituito nel discorso di apertura dall’assistente segretario e coordinatore speciale, Raisedon Zenenga. (segue) (Lit)