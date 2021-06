Libia: al via nel pomeriggio nuova sessione del Foro di dialogo politico a Ginevra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza, lo scorso sabato 26 giugno, Unsmil ha annunciato che il comitato consultivo dell’Lpdf ha concluso il suo ultimo incontro, durato tre giorni. La missione ha elogiato i membri del comitato consultivo per i lavori della commissione giuridica, che è riuscita a stendere una bozza di Base costituzionale per lo svolgimento delle elezioni nazionali e parlamentari, il prossimo 24 dicembre 2021. Durante l’incontro il comitato ha registrato diverse proposte presentate da membri dell’Lpdf, riguardo alla base costituzionale necessaria per le elezioni, come stipulato dalla road map approvata dal Foro. Le discussioni hanno visto un clima positivo e pieno di “spirito di concordia”, ha aggiunto Unsmil, sottolineando che la commissione ha già raggiunto formule di intesa su diverse questioni in sospeso, e ha fatto le sue raccomandazioni al Foro affinché questo le prenda in considerazione e assuma le decisioni adeguate durante l’incontro di Ginevra. I membri del comitato consultivo si incontreranno un’altra volta in Svizzera, prima di esporre la loro proposta alla sessione plenaria dell’Lpdf. La missione ha anche elogiato lo “spirito di responsabilità nazionale” mostrato dai membri del comitato consultivo, e i loro sforzi per giungere a un’intesa che garantisca lo svolgimento di elezioni in un clima sicuro. (Lit)