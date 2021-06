Sardegna: report "Il Sole 24 Ore", Cagliari posto migliore d'Italia per i bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Città Metropolitana di Cagliari? E' il posto migliore in Italia per bambini anche perché, per quanto possa sembrare paradossale, il tasso di fecondità è il più basso del Paese. E' ciò emerge del rapporto de Il Sole 24 ore che ha analizzato gli indicatori sulla vivibilità in tutte le province italiane per bambini, giovani e anziani. Gli elementi presi in considerazione per ciò che attiene i bambini sono tasso di fecondità, numero di pediatri, posti disponibili in asili nido e loro retta media, spazio abitativo (dimensioni delle case rispetto agli occupanti), numero di studenti per classe, accessibilità delle scuole (senza barriere fisiche), palestre e piscine nelle scuole, giardini scolastici, presenza di spazi verdi attrezzati, pratiche sportive e, infine, numeri di delitti contro i minori denunciati. L'ottimo risultato del capoluogo sardo, che vanta il maggior numero di pediatri ogni mille abitanti, è influenzato dal tasso di fecondità: ogni donna ha in media 0,9 figli, il dato più basso in Italia, primato (negativo) in condominio con Oristano. Nella Città Metropolitana di Cagliari si trova al secondo posto per le rette più economiche delle scuole materne mentre è 26esima per disponibilità nelle scuole dell'infanzia dove ci sono appena 20 studenti per classe in media. Cagliari, inoltre, è al diciassettesimo per la presenza di giardini nelle scuole, al ventottesimo per pratica dello sport tra i bambini. La Città Metropolitana di Cagliari scende al 71esimo posto per la qualità della vita dei giovani ma è al 25esimoi (su 107) per i servizi offerti agli anziani. (Rsc)