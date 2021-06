Russia: Covid, Mosca e San Pietroburgo aggiornano i record assoluti per il numero di morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle ultime 24 ore a Mosca sono morte 124 persone affette da coronavirus. Sono i dati della Sede operativa federale della Russia per la lotta al coronavirus. A San Pietroburgo nello stesso lasso di tempo sono morte 110 persone per il Covid-19. Il numero di morti a Mosca aggiorna il record assoluto nel paese dall'inizio della pandemia. A San Pietroburgo il numero di morti in un giorno ha raggiunto il massimo assoluto rispetto agli indicatori della città. Il record precedente di decessi per la sola città di Mosca è stato registrato il 27 giugno: 114 persone affette da Covid-19. In Russia nelle ultime 24 ore sono morte complessivamente 611 persone affette da coronavirus. (Rum)