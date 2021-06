Caserta: Coldiretti e geometri, domani convegno Territorio e Ambiente su legge 158

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Enti locali ingessati in territori che custodiscono patrimoni culturali e agroalimentari. È il caso dei piccoli Comuni che la legge 158 punta a valorizzare dove tagli e pensionamenti hanno svuotato gli uffici tecnici". Così in una nota Coldiretti Caserta e il collegio locale dei geometri che si sono presentate ai sindaci "offrendo la possibilità di un servizio gratuito attraverso i propri uffici. L’occasione della presentazione è il convegno 'Territorio e Ambiente: strategie di sviluppo' in programma domani alle ore 17, nel chiostro del Museo Marrocco di Piedimonte Matese. Ospite d’onore Ermete Realacci". I Comuni sotto i cinquemila abitanti sono custodi di bellezza, sapori e tradizioni. In Italia se ne contano 5.521, in Campania sono 341, il 62 per cento del totale. In provincia di Caserta sono 49: Ciorlano, Rocchetta e Croce, Gallo Matese, Letino, Giano Vetusto, Fontegreca, Valle Agricola, Tora e Piccilli, Roccaromana, San Pietro Infine, San Gregorio Matese, Liberi, Castel di Sasso, Conca della Campania, Raviscanina, Ailano, Formicola, Prata Sannita, Castello del Matese, Pratella, Capriati a Volturno, Castel Campagnano, Pontelatone, Ruviano, Presenzano, Caianello, San Potito Sannitico, Camigliano, Dragoni, Galluccio, Baia e Latina, Marzano Appio, Sant'Angelo d'Alife, Piana di Monte Verna, Riardo, Santa Maria la Fossa, Valle di Maddaloni, Pietravairano, Pastorano, Mignano Monte Lungo, Rocca d'Evandro, Roccamonfina, Gioia Sannitica, Falciano del Massico, Castel Morrone, Pietramelara, Francolise, Alvignano, Cervino. (segue) (Ren)