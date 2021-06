Caserta: Coldiretti e geometri, domani convegno Territorio e Ambiente su legge 158 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo geometri e Coldiretti: "Se prendiamo ad esempio il più piccolo, Ciorlano, ci si rende conto del paradosso. Qui, dove vivono poco più di 370 abitanti, c’è un’intensa attività zootecnica, con 7.000 capi di bestiame – in prevalenza bufale – attorno a cui lavorano oltre 200 addetti. Il sindaco di Ciorlano, Mauro Di Stefano, da quattro dipendenti comunali oggi si ritrova con zero collaboratori in pianta stabile, in un’area che ha un grande bisogno di servizi per l’economia. Le incombenze tecniche, pertanto, sono enormi e hanno necessità di risposte al pari dei Comuni più grandi. Le difficoltà dei piccoli Comuni si traducono in un rischio concreto di accentuare i fenomeni dello spopolamento, del crollo economico, della povertà sociale, del dissesto idrogeologico, della perdita del patrimonio culturale, agroalimentare e della biodiversità". Al convegno “Territorio & Ambiente: strategie di sviluppo”, oltre alla relazione di Realacci, sono previsti gli interventi di Patrizia Vicari, commissario prefettizio di Piedimonte Matese, Pasquale Di Fruscio, presidente Comunità Montana Monte Maggiore, Franco Imperatore, presidente Comunità Montana del Matese, Mariano Fuoco, presidente Comunità Montana Monte Santa Croce, Vincenzo Girfatti, presidente del Parco Regionale del Matese, Luigi Maria Verrengia, presidente Parco Regionale di Roccamonfina, Tommaso De Simone, presidente Camera Di Commercio di Caserta, Alessandro De Donato, Presidente del Cup Caserta, Livio Spinelli, Consiglio Nazionale Geometri - Commissione Agricoltura, Gennarino Masiello, Vicepresidente Nazionale Coldiretti, Carlo Marino, Presidente Anci Campania, Gennaro Oliviero, Presidente Consiglio Regionale della Campania. Le conclusioni saranno affidate ad Aniello Della Valle, Presidente Collegio Geometri Caserta, e Manuel Lombardi, Presidente Coldiretti Caserta. (Ren)