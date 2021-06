Lavoro: Oddati (Pd), da Salvini solo litanie, serve legge salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Salvini continua a ripetere la litania che la gente preferisce non lavorare perché prende il reddito di cittadinanza. Il problema è che spesso viene proposto loro un lavoro da fame, mal pagato, senza certezze e senza diritti, pericoloso per la salute". Lo afferma in una nota Nicola Oddati della direzione Nazionale del Partito democratico. "Quando si propone un lavoro serio è un salario dignitoso - spiega l'esponente dem - le persone scelgono la dignità del lavoro. Quelli che rifiutano, e fanno bene, è lo sfruttamento. Ecco perché serve in Italia un salario minimo fissato per legge e nuove tutele per chi lavora", conclude Oddati. (Com)