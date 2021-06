Singapore-Regno Unito: al via negoziati per accordo sull'economia digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Commercio britannico, Elizabeth Truss, ha detto che un "accordo con Singapore manterrà il Regno Unito all'avanguardia della rivoluzione tecnologica", sottolineando che i due Paesi sono "leader globali nell'economia digitale e il 70 per cento delle esportazioni di servizi del Regno Unito, come i servizi finanziari e legali, lo streaming musicale e gli e-book, sono stati consegnati digitalmente a Singapore nel 2019, per un valore di 3,7 miliardi di euro". L’Uksdea è il primo accordo sull’economia digitale tra un Paese asiatico e uno europeo, ma Singapore ha già firmato accordi digitali simili con Australia, Cile e Nuova Zelanda. (Fim)