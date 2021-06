Romania: partito socialdemocratico, lontana l'approvazione del Piano di ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione da parte della Commissione europea del Piano nazionale di recupero e resilienza della Romania è ancora lontana. "Questo è solo un altro fallimento dell'attuale governo", come ha scritto su Facebook il leader del Partito socialdemocratico (Psd), Marcel Ciolacu, dopo una discussione con il commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni. "Il Pnrr della Romania è molto lontano dall'essere approvato dalla Commissione Europea nel prossimo periodo. Cosa confermata nuovamente dal commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni con il quale ho avuto una discussione", ha scritto Ciolacu, secondo cui si tratterebbe di "un altro fallimento dell'attuale governo. (Rob)