Imprese: Webuild, da inizio anno nuovi ordini per otto miliardi di euro

- Otto miliardi di euro: è il valore consolidato delle aggiudicazioni di Webuild, dei contratti in corso di finalizzazione e di quelli in cui il Gruppo risulta il miglior offerente dall’inizio del 2021 ad oggi, con focus in Italia, Australia e Svizzera, a cui si aggiunge il mega-contratto firmato per la linea ad alta velocità in Texas negli Stati Uniti, del valore di 16 miliardi di dollari. Stando al relativo comunicato stampa, i 28 progetti dal valore complessivo di 13,8 miliardi di euro prevedono la costruzione di infrastrutture sostenibili in particolare nelle aree di business mobilità sostenibile e clean water, e di questi ben cinque sono di importo superiore al miliardo di euro. Risultati, prosegue la nota, che spingono il portafoglio ordini potenziale di Webuild, alla fine del primo semestre 2021, ad oltre 50 miliardi di euro. “L’attività commerciale del Gruppo in questi primi mesi del 2021 riflette gli effetti positivi del rafforzamento di Webuild in Italia ed all’estero, con una maggiore competitività che deriva anche da un nuovo livello dimensionale acquisito a seguito dell’integrazione di Astaldi, tramite l’operazione industriale Progetto Italia”, scrive il Gruppo in una nota, ricordando che il backlog potenziale di Webuild nel Paese è cresciuto fino al 33 per cento.(Com)