Edilizia: Cgil, Durc di congruità risultati della battaglia dei lavoratori

- Il decreto attuativo sul Durc di congruità è il risultato straordinario di una battaglia lunga e importante dei lavoratori nei settori dell'edilizia: con questo provvedimento finalmente saranno maggiormente garantite condizioni di legalità e trasparenza nei cantieri. È quanto dichiara il segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra, a proposito dell'emanazione da parte del ministro del Lavoro Andrea Orlando del decreto attuativo del Durc di congruità. "Un altro importante tassello in tal senso è stato aggiunto dopo aver conquistato migliori condizioni per i lavoratori del subappalto nei contratti pubblici: ora bisogna proseguire lungo questa strada estendendo il Durc di congruità anche agli altri settori, in particolare a quello dei servizi ad alta intensità di manodopera", ha detto. (Com)