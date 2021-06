Economia: formazione, siglata intesa tra Sace e commercialisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo è stato firmato da Pierfrancesco Latini, amministratore delegato di Sace, e da Massimo Miani, presidente dell’ordine nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Pierfrancesco Latini, ad Sace, ha detto: "Siamo lieti di rinnovare e ampliare oggi una partnership di successo, che ci permette di sostenere da vicino un maggior numero di Pmi interessate, dopo un anno particolarmente complesso, a sfruttare a pieno le opportunità dell’export e l’internazionalizzazione per ripartire e crescere. La mission di Sace è di essere al fianco delle aziende italiane, ed è per noi davvero importante poter contare su un partner come il consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che, grazie ai suoi professionisti, raggiunge ogni giorno migliaia di aziende italiane, ne conosce le esigenze specifiche e le supporta nelle loro attività”. Il presidente Cndcec Massimo Miani ha affermato: "Quello dell’internazionalizzazione è un settore sul quale abbiamo molto investito in questi anni. In questo ambito la collaborazione con Sace è per noi un elemento strategico importante, una collaborazione che non a caso ampliamo ulteriormente con l’intesa siglata oggi. I commercialisti italiani vivono quotidianamente al fianco delle imprese e sempre più spesso le accompagnano nei loro investimenti all’estero. Questo accordo punta molto sulla formazione: avere colleghi sempre più e meglio formati favorirà l’ulteriore crescita della nostra professione e delle imprese che assistiamo”. (Ren)