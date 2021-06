Imprese: Sace e Consiglio nazionale commercialisti, si amplia partnership per sostegno a Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato siglato oggi tra Sace e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili un accordo che punta ad aggiungere iniziative di formazione e tavoli di lavoro congiunti, nuovo importante tassello alla partnership nata nel 2015. Stando al relativo comunicato stampa, al centro dell’accordo nuove iniziative formative destinate ai commercialisti che prestano la propria consulenza a imprese che intendono far crescere il proprio business in Italia e all’estero, con l’obiettivo di rafforzare le competenze specifiche per rilanciare le imprese tanto in ambito export e internazionalizzazione, che sul mercato domestico: iniziative che verranno individuate all’interno delle attività di Sace Education e avranno come oggetto la crescita sostenibile, la gestione del rischio aziendale e le strategie di internazionalizzazione. Inoltre, prosegue la nota, l’accordo prevede tavoli di lavoro congiunti, anche a livello locale, ai quali potranno partecipare, oltre ai professionisti iscritti al Consiglio, anche le Pmi clienti, facilitando così il contatto con la rete di Sace: l’intesa è stata firmata da Pierfrancesco Latini, amministratore delegato di Sace, e da Massimo Miani, presidente dell’Ordine nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. (segue) (Com)