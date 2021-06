Bari: oggi Emiliano e Lopalco a 16esima giornata per l'incontinenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l'assessore regionale alla Salute Pierluigi Lopalco, parteciperanno oggi lunedì 28 giugno dalle ore 15 alle ore 18.30, all'evento organizzato da Fincoop in occasione della sedicesima Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell'incontinenza. L'evento, come si legge in una ntoa della Regione si svolgerà in streaming nella sala Agorà del Padiglione 152 della Regione Puglia in Fiera del Levante. Interverranno le Istituzioni, i Presidenti delle associazioni Pazienti, gli ordini professionali e le società scientifiche. Per l'occasione Fincoop donerà ai partecipanti il "2 Libro Bianco sull'Incontinenza". (Ren)