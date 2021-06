Moldova: presidente Sandu, l'Ue e i suoi Stati membri continuano a starci vicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Accordo di associazione con l'Unione europea è il documento chiave nel rapporto tra la Moldova e l’Ue che ci aiuta a modernizzare il Paese, le istituzioni e l'economia. Lo ha detto la presidente della Moldova, Maia Sandu, in una dichiarazione pubblica in occasione dell'anniversario di sette anni trascorsi dalla firma dell'Accordo di associazione con l'Unione europea. "Negli ultimi anni, l'Ue è diventata il principale partner commerciale del nostro Paese, con circa il 67 per cento delle esportazioni moldave destinate oggi al mercato europeo. Le leggi sono state modificate e l'Ue, attraverso i suoi programmi, ha fornito competenza e leva per rendere i nostri prodotti più competitivi e ha sostenuto lo sviluppo e il consolidamento delle Pmi. Allo stesso tempo, sono stati creati posti di lavoro in vari settori, dall'agricoltura all'informatica e alle energie rinnovabili. L'Unione europea e i suoi Stati membri sono stati e continuano a esserci vicino, con generosità e solidarietà. Tocca a noi lavorare affinché questo sostegno sia sentito da ogni cittadino", ha sottolineato Sandu.(Rob)