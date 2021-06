Regno Unito: laburisti chiedono indagine su uso di mail private da parte dei ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laburista ha chiesto di avviare un'indagine sull'utilizzo da parte dei ministri del governo di indirizzi mail privati per gestire documenti del governo. L'annuncio segue la notizia, pubblicata dall'edizione domenicale del "The Times", secondo cui l'ex ministro della Salute Matt Hancock avrebbe potenzialmente infranto il codice di comportamento ministeriale utilizzando il proprio account privato per inviare e ricevere documenti governativi. La vice leader laburista, Angela Rayner, ha definito la questione una "pratica ombrosa", e ha affermato che potrebbe potenzialmente "nascondere informazioni vitali". Secondo il "Times, Hancock avrebbe "abitualmente utilizzato un account privato per seguire varie questioni di governo", e questo modus operandi si sarebbe esteso anche ad altri sottosegretari dello stesso ministero. Tale questione potrebbe implicare il fatto che il governo non avrebbe quindi un elenco completo delle decisioni prese dall'ex ministro durante la pandemia, questioni che includono quelle prese sui contratti per le forniture di materiale sanitario protettivo, istituzione del programma di tracciamento contatti Covid e la strategia del governo nella gestione delle case di riposo. (Rel)