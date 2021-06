© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'intervento della Protezione Civile sulla situazione dei rifiuti a Roma non è più procrastinabile. Regione, Comune e Ama hanno fallito. I romani non meritano questo scempio. La questione è diventata nazionale. Parliamo della Capitale d'Italia. Il Governo agisca". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma per la lista civica "Calenda sindaco". (Rer)