Vaccini: Moratti, in Lombardia superate 6 milioni di somministrazioni di prime dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Lombardia superate 6 milioni di somministrazioni di prime dosi, lo scrive su Facebook la vicepresidente e assessore al welfare di Regione Lombardia Letizia Moratti che sottolinea: "complessivamente sono 8 milioni 720mila e 571 le iniezioni di vaccino somministrate ai cittadini lombardi, con una percentuale del 93,7 per cento rispetto alle dosi consegnate. Il vaccino è l'unica arma che abbiamo in questa battaglia". Nel giorno in cui non è più necessario l'utilizzo della mascherina all'aperto la vicepresidente regionale aggiunge: "raccomando ancora la massima prudenza nei nostri comportamenti quotidiani. E ancora una volta grazie a tutte le persone che si stanno adoperando per la nostra campagna vaccinale" si legge nel post . (Rem)