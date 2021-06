Molise: domani torna a riunirsi il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise, convocato dal presidente Salvatore Micone, tornerà a riunirsi domani, martedì 29 giugno con inizio previsto per le ore 9:30. Nella prima parte dei lavori l'assemblea si occuperà della discussione di una serie di documenti politici fra i quali spiccano le interrogazioni e mozioni relative ai "Programmi di screening oncologici"; "Contributi per l'acquisto di parrucche per pazienti oncologici. Legge regionale n. 62;"Richiesta di informazioni circa l'iter di Istituzione del Parco Nazionale del Matese"; "Polo logistico da 800 posti di lavoro al Cosib di Termoli"; "Esenzione temporanea del pagamento ticket per le prestazioni ambulatoriali legate al Covid -19" "Riduzione degli spazi e conseguentemente delle prestazioni del Centro di Malattie Rare e Croniche (Centro Regionale Fibrosi Cistica) dell'Età Evolutiva dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso ;"Somministrazione del vaccino anti Sars-CoV-2 presso l'Irccs Neuromed" "Criteri per la ripartizione delle risorse nazionali, europee e del Pnrr per il Molise. Impegno al Presidente della Giunta Regionale" "Potenziamento immediato delle strutture a supporto della medicina penitenziaria negli istituiti di detenzione della Regione Molise" "Politiche femminili - Fondi del Recovery Fund". (segue) (Gru)