Cina-Ucraina: Kiev ritira adesione da dichiarazione su diritti umani

- Pechino accoglie con favore la decisione dell'Ucraina di ritirare la propria adesione alla dichiarazione contro la Cina presentata alla 47ma sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (Unhcr). Lo ha reso noto il ministero degli Esteri cinese, dopo che l'Ucraina ha annunciato negli scorsi giorni il ritiro della firma da una dichiarazione guidata dal Canada sulla situazione dei diritti umani nella regione autonoma uigura dello Xinjiang. "La mossa dell'Ucraina riflette il rispetto per i fatti ed è conforme alle norme di base che regolano le relazioni internazionali", ha affermato un portavoce del ministero degli Esteri cinese. Più di 90 Paesi partecipanti alla sessione dell'Unhcr hanno sostenuto la Cina in vari modi, ha aggiunto il portavoce. Prima dell'iniziativa a guida canadese, la Bielorussia ha diramato una dichiarazione congiunta a nome di 65 Paesi che esprimono il loro dissenso alla politicizzazione dei diritti umani e ad accuse "infondate e immotivate" contro la Cina. Inoltre, sei membri del Consiglio di cooperazione del Golfo hanno inviato collettivamente una lettera a sostegno della posizione della Cina e più di 20 Paesi sono pronti a tenere dialoghi separati a sostegno della Cina", ha reso noto il ministero. (Cip)