Covid: assessore Lazio, slitta la prima dose vaccino per 100 mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio slitta la prima dose di vaccino anti Covid per 100 mila persone, a causa delle forniture ridotte. A dirlo in una intervista al quotidiano "La Repubblica" l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "A oggi rispetto alle prenotazioni già fatte, fino al 15 luglio a noi mancano circa 100 mila dosi di Pfizer per rispettare il fabbisogno di chi si è prenotato - spiega l'assessore -. Abbiamo avuto una contrazione tra giugno e luglio di quasi il 35 per cento. Se i dati sono questi dovremo spostare di una settimana, cioè dall'11 al 18 luglio, chi è già prenotato. Si tratta di circa 100 mila persone, andranno contattate una ad una per comunicargli la nuova data della prima somministrazione del vaccino Pfizer", precisa D'Amato. "Al momento - aggiunge l'assessore - sul portale regionale" le prenotazioni per "Pfizer sono chiuse. Poi ci sono i medici di famiglia che hanno ancora un po' di scorte". Per quanto riguarda gli altri vaccini "con Astrazeneca ormai lavoriamo quasi soltanto per i richiami: sia quelli sopra i 60 anni sia quelli degli under 60 che vogliono avere la seconda dose di quel vaccino". L'assessore chiarisce che "circa il 15 per cento non vuole la seconda dose con Moderna o Pfizer". (segue) (Rer)