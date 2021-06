Covid: assessore Lazio, slitta la prima dose vaccino per 100 mila persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al momento non lo so" quando verranno riaperte le prenotazioni per il vaccino Pfizer. "Però, se facciamo tutti i vaccini che sono già stati prenotati, malgrado il problema dei 100 mila, saremo comunque la prima Regione italiana ad arrivare all'immunità di gregge - sottolinea l'assessore D'Amato nella sua intervista a 'La Repubblica' -. Credo che la raggiungeremo intorno al 10 agosto", ribadisce. Il problema, comunque, "è dover spostare 100 mila appuntamenti, creando un disagio. Questa fase era quella in cui avevamo maggiore bisogno di un alto numero di vaccini. Di fronte alla variante bisogna accelerare perché una dose non basta. Se a luglio avessimo avuto i vaccini di giugno chiudevamo prima la campagna". Infine, l'assessore D'Amato spiega di non sapere perché il generale Francesco Paolo Figluolo parli di un calo del 5 per cento. "A noi - sostiene l'assessore - la struttura commissariale manda sempre i report delle consegne. Su luglio gli scarichi sono 4, uno a settimana da circa 196 mila dosi l'uno. A giugno - precisa - stavamo in media più di 300 mila ogni settimana", conclude. (Rer)