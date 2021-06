Covid: Salvini su mascherine all'aperto, spiace per campani con "ducetto" De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'eliminazione dell'obbligo delle mascherine all'aperto, "mi spiace per i campani, laddove c'è il 'ducetto' De Luca, la gente ha disposizioni diverse, non mi sembra normale". Lo ha dichiarato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo ai microfoni di Rtl 102.5. Il leader della Lega ha sottolineato che togliere le mascherine all'aperto "dal punto di vista del lavoro, è un bellissimo passo in avanti". (Rin)