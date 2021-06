Lgbti: presidente ceco Zeman, le persone transgender sono "disgustose"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente ceco, Milos Zeman, le persone transgender sono "disgustose". Lo ha detto in un'intervista all'emittente "Cnn Prima News". Il capo dello Stato ha fatto quest'affermazione rispondendo a una domanda sulla legge contro la pedofilia approvata dall'Ungheria, che vieta la diffusione di informazioni che possano in qualche modo "promuovere" l'omosessualità e l'identità di genere tra i minorenni. "Posso capire gay, lesbiche e così via", ha detto Zeman, ma non le persone transgender. Secondo lui, nel perseguire un'operazione di riassegnazione del sesso, esse "commettono un crimine di autolesionismo". "Ogni operazione comporta rischi e queste persone transgender mi sono repellenti". A proposito della legge ungherese, condannata da 17 Paesi membri dell'Unione europea, Zeman ha dichiarato che gli altri Stati non dovrebbero interferire negli affari dell'Ungheria. (segue) (Vap)