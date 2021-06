Lgbti: presidente ceco Zeman, le persone transgender sono "disgustose" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In principio il capo dello Stato ceco ha detto di essere d'accordo con l'iniziativa del premier Viktor Orban e ha aggiunto di avere problemi con movimenti quali "le suffragette", il #MeToo e i Pride che si svolgono annualmente. "Se fossi un po' più giovane", ha detto il presidente, "indirei una grande dimostrazione di eterosessuali a Praga", alla quale a suo dire parteciperebbero in milioni. Secondo lui l'orientamento sessuale è una questione privata e individuale. "Se qualcuno è membro di una minoranza sessuale, sono affari loro. Quando dimostra per il suo orientamento, si esalta al di sopra degli altri", ha continuato. Zeman ha detto di non avere nulla in contrario all'educazione sessuale, anche quella che includa la questione Lgbti, ma solo nelle scuole superiori. (Vap)