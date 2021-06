Iran: cerimonia insediamento nuovo presidente Raisi prevista per il 3 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cerimonia per l’insediamento del neoeletto presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, è prevista per il prossimo 3 luglio. Lo ha dichiarato oggi un membro del parlamento di Teheran, Alireza Salimi, durante una sessione plenaria della camera. Ebrahim Raisi, ultraconservatore capo della magistratura, ha vinto le ultime elezioni presidenziali iraniane del 18 giugno, ottenendo il 61,9 per cento dei voti e diventando ufficialmente l’ottavo presidente della Repubblica islamica dell’Iran. I dati finali annunciati dal ministro dell’Interno lo hanno dato vincitore al primo turno delle elezioni presidenziali, dove 28.933.004 elettori hanno votato su 59.310.307 aventi diritto, per un’affluenza pari al 48,8 per cento, in netto calo rispetto al 73,33 per cento di quattro anni fa. Raisi ha ottenuto 17.926.345 preferenze, pari al 61,9 per cento dei voti. Seguono ben distanziati l’ex comandante dell’esercito del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica, Mohsen Rezaei, con 3.412.712 voti, il riformista ex governatore della Banca centrale, Abdolnasser Hemmati, con 2.427.201 preferenze, e Amir Hossein Ghazizadeh-Hashemi, con 999.718 voti. (Res)