Bolivia: covid, dopo un mese di chiusura si torna a lezione da remoto

- Il ministro dell'Educazione della Bolivia, Adrian Quella Tarcqui, ha annunciato che da oggi riprendono le lezioni scolastiche sospese da quasi un mese per una nuova impennata nei contagi da Covid-19. Le attività riprendono secondo il calendario invernale, a orari flessibili ma ancora con lezioni a distanza. Per la didattica in presenza sarà necessario attendere ulteriori evoluzioni positive dei contagi. Le scuole erano state chiuse il 1 giugno a fronte di un nuovo allarme sanitario e per dare tempo di estendere la campagna vaccinale ai docenti e al personale scolastico tutto. (Brb)