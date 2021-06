Catalogna: premier spagnolo Sanchez, c'è bisogno di perdono senza dimenticare referendum 2017

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di cui oggi ha bisogno la Spagna è il "perdono" senza dimenticare ciò che è avvenuto nel 2017 con il referendum illegale in Catalogna. Lo ha affermato il primo ministro, Pedro Sanchez, in un'intervista radiofonica a "Cadena Ser", evidenziando che il messaggio che il governo ha voluto trasmettere alla cittadinanza con la concessione dei nove indulti agli indipendentisti catalani è di voler "voltare pagina ed andare avanti". A questo proposito, il premier ha chiesto ai partiti pro indipendenza, Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) e Uniti per la Catalogna (JxCat) di "fare uno sforzo" nel riconoscesse la controparte rappresentata dal governo di Madrid. Nel commentare le parole del leader di Erc, Oriol Junqueras, che ieri in un'intervista al quotidiano "La Vanguardia" ha affermato come il governo di Sanchez abbia dimostrato un atteggiamento molto più "dialogante" rispetto ad altri esecutivi nel rapporto con la Catalogna, Sanchez si è detto fiducioso che possa essere l'inizio di un "lungo cammino" dove tutti "devono essere generosi ed empatici". Tuttavia, il premier ha escluso che Junqueras, uno dei beneficiari dell'indulto, possa sedersi al tavolo di dialogo tra il governo spagnolo e quello catalano in quanto il leader di Erc è ancora interdetto dai pubblici uffici. (Spm)