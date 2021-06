Regno Unito: ministra Patel introdurrà proposta legge per detenere migranti all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Interno Priti Patel introdurrà la prossima settimana una nuova proposta di legge che dovrebbe permettere al governo di mandare i richiedenti asilo all'estero in attesa che la loro richiesta venga esaminata. Lo riporta il quotidiano "The Times", citando il fatto che Whitehall starebbe avviando colloqui con la Danimarca per condividere un centro per la raccolta di queste persone in Africa. Il primo ministro britannico, Boris Johnson, sarebbe favorevole al piano, in seguito all'arrivo dall'inizio del 2021 di 5.600 migranti sulle coste britanniche. Secondo quanto riporta il quotidiano, il ministero dell'Interno avrebbe discusso la proposta con la propria controparte danese, Paese che ha approvato questo mese la propria legge in materia per esaminare le richieste di asilo all'infuori dell'Unione europea. Fonti interne al governo hanno riferito di aver discusso con rappresentanti di Copenaghen come il governo abbia gestito l'introduzione delle leggi a livello nazionale, i negoziati con i Paesi terzi e il "potenziale" di condividere un centro all'estero. (segue) (Rel)