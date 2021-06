Regno Unito: ministra Patel introdurrà proposta legge per detenere migranti all'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Danimarca starebbe valutando la possibilità di inviare i richiedenti asilo in un centro in Ruanda. Nelle intenzioni del governo di Londra, il nuovo disegno di legge sarebbe pensato per "scoraggiare" i potenziali migranti dal fare il viaggio via terra e mare in direzione del Regno Unito e "alimentare il business dei trafficanti di esseri umani che traggono profitto dalle rotte migratorie". L'obiettivo primario della nuova legge comunque sarà quello di espellere i migranti che entreranno illegalmente nel Regno Unito dall'Europa, riportandoli nei Paesi europei attraverso cui hanno viaggiato per arrivare sulle coste britanniche. (Rel)