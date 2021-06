Cina: inaugurato il nuovo aeroporto di Chengdu Tianfu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto internazionale di Chengdu Tianfu, nella provincia sudoccidentale cinese del Sichuan, è entrato in servizio con un primo volo della Sichuan Airlines diretto a Pechino decollato ieri. Lo ha reso noto il "Quotidiano del popolo". Situato a circa 50 chilometri dal centro di Chengdu, l'aeroporto Tianfu è il più grande di trasporto civile costruito durante il 13mo piano quinquennale della Cina (2016-2020) e il secondo aeroporto internazionale della capitale provinciale, Chengdu. Con un investimento della prima fase superiore a 75 miliardi di yuan (circa 11,7 miliardi di dollari), l'aeroporto dispone di due terminal per un totale di 710 mila metri quadrati ed è in grado di gestire un traffico annuale di 60 milioni di passeggeri. I piani a lungo termine prevedono la realizzazione di terminal per un totale di 1,4 milioni di metri quadrati, in grado di gestire 120 milioni di passeggeri all'anno. L'apertura dell'aeroporto potrebbe aiutare Chengdu a diventare un hub di trasporto internazionale integrato che collega la Cina con l'Europa, il Medio Oriente, l'Asia centrale e il sud-est asiatico. (Cip)