Covid: Fapi, dannoso divieto alcolici dopo le 22 in Campania

- Il divieto di asporto di alcolici dopo le ore 22 in Campania è dannoso per le piccole attività e il turismo. Il presidente De Luca ha dato prova di responsabilità e capacità durante la fase acuta della pandemia, ma adesso che l'Italia e la Campania sono in zona bianca operare una scelta di questo tipo evidenzia un effimero protagonismo politico che penalizza i pubblici esercizi". Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto. "In Campania - conclude il leader della Fapi - non si può proseguire adottando misure restrittive senza che ce ne siano urgenti necessità. E' il momento della ripartenza economica e sociale dopo mesi di lockdown che ha messo in crisi tantissime piccole imprese nel settore della somministrazione di cibi e bevande".(Com)