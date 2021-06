© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, è in autoisolamento insieme a sei importanti comandanti militari in seguito alla notizia della positività al Covid-19 del capo delle Forze armate, il generale Nick Carter. Il contatto tra il generale, i comandanti e il ministro sarebbe avvenuto durante un incontro tenuto presso l'Accademia della Difesa a Shrivenham, in Oxfordshire, lo scorso giovedì. (Rel)