Cina: in funzione la seconda più grande centrale idroelettrica del mondo

- La centrale idroelettrica di Baihetan al confine tra le province del Sichuan e dello Yunnan, nel sud-ovest della Cina, è entrata in funzione oggi, 28 giugno. la centrale è la seconda più grande al mondo in termini di capacità installata totale, ed ha avviato le operazioni con una capacità di un milione di chilowatt (Kw). Lo ha riportato il quotidiano cinese "Global Times". Tra i record mondiali raggiunti dalla centrale idroelettrica di Baihetan, che si trova a valle del fiume Jinsha, quello che spicca di più è il generatore da un milione di kw sviluppato in Cina, alto più di 50 metri e dal peso di più di ottomila tonnellate. La centrale idroelettrica è dotata di 16 unità di generazione, con una produzione prevista di 62 miliardi di chilowattora di energia elettrica all'anno. Si stima che la stazione di Baihetan, seconda alla diga delle Tre Gole, potrebbe aiutare a ridurre le emissioni di carbonio della Cina di oltre 51 milioni di tonnellate annue. (Cip)