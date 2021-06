Francia: Macron riunisce a Versailles capi di impresa per il summit "Choose France"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, riceve oggi a Versailles 120 dirigenti di aziende per la quarta edizione del vertice "Choose France", durate il quale saranno annunciati 2,5 miliardi di euro di nuovi investimenti. L'iniziativa era inizialmente prevista a gennaio, ma in seguito è stata riportata a causa della crisi sanitaria. Tra i principali gruppi rappresentati ci sarà ArcelorMittal, Zara, Intel e Snapchat, insieme alla banca d'affari JPMorgan. Durante l'evento Macron mostrerà quanto fatto dal governo in termini di attrattività in questi ultimi anni, dando alcuni dettagli sui principali punti del piano di ripresa previsto per uscire dalla crisi del coronavirus. Durante la giornata dovrebbero essere annunciati 22 progetti che dovrebbero portare alla creazione di 7 mila nuovi posti di lavoro nei prossimi tre anni. (Frp)