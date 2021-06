Europei: scommesse illegali sul calcio, 26 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato per la prevenzione e la repressione del gioco illegale ha promosso una importante operazione di controllo sul territorio nazionale in materia di scommesse illegali. Le attività di verifica e ispezione sono state eseguite durante lo svolgimento delle prime partite degli Europei di calcio. L’operazione Eurogames svolta in 16 province della Repubblica, ha visto coinvolte, nel dispositivo di controllo, squadre operative composte da funzionari dell’Agenzia e da agenti della polizia di Stato, militari dei carabinieri e della guardia di finanza, sottoponendo a verifica oltre 280 esercizi commerciali. I risultati sono stati rilevanti sia in termini di prevenzione che di repressione: in 10 delle 16 province nell’ambito delle quali sono stati svolti i controlli sono state rilevate irregolarità. All’esito delle attività svolte nelle realtà territoriali di tutto il Paese, sono state denunciate all’Autorità giudiziaria 26 persone e contestate sanzioni per circa 1.300.000 di euro.(Ren)