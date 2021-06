Cina: transazioni interbancarie del mercato monetario diminuiscono a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mercato monetario interbancario cinese ha registrato transazioni per un valore complessivo di 84,5 mila miliardi di yuan (circa 13 mila miliardi di dollari) nel mese di maggio, in calo del 16,53 percento su base annua. Lo ha reso noto la Banca popolare cinese. Il volume dei pronti contro termine è sceso del 12,63 percento anno su anno a 75 mila miliardi di yuan, mentre quello dei pronti contro termine a titolo definitivo è stato di 300 miliardi di yuan, in calo del 56,17 percento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A maggio, le transazioni di prestito interbancario sono diminuite del 37,45 per cento su base annua a 9,2 mila miliardi di yuan. (Cip)