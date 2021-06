Vietnam: industria del mobile in fibrillazione per indagini Usa su raccolta legname

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'industria vietnamita dei mobili in legno, in forte crescita per effetto della domanda globale, rischia di scontrarsi con una indagine delle autorità commerciali degli Stati Uniti - primo mercato estero dei mobili vietnamiti - in merito a presunte pratiche di disboscamento illegale in Paesi terzi. L'industria vietnamita del mobile vive un vero e proprio boom da alcuni anni, in parte per effetto delle ostilità commerciali tra Stati Uniti e Cina, culminate nell'imposizione da parte degli Usa di una tariffa del 25 per cento sui mobili cinesi. Lo scorso anno il Vietnam ha superato la Cina per il volume delle esportazioni di mobili verso gli Usa, ammontato a 7,4 miliardi di dollari contro i 7,3 miliardi della Cina. Già sotto l'amministrazione dell'ex presidente Usa Donald Trump, però, l'Ufficio del rappresentante del commercio Usa ha annunciato il lancio di due indagini ai danni del Vietnam nell'ambito dell'art. 301 della Legge sul commercio: una prima indagine è legata a presunte pratiche di manipolazione della valuta, mentre la seconda indagine riguarda proprio le pratiche di approvvigionamento del legname da parte del Paese asiatico. In particolare, Washington accusa il Vietnam di importare legname frutto di attività di disboscamento illegali ai danni di specie vegetali e animali protette. Phuc Xuan To, analista di Forest Trends, ha dichiarato al quotidiano "Nikkei" che l'indagine ha suscitato forte nervosismo nel settore del mobile vietnamita, dal momento che lo scorso anno gli Stati Uniti hanno assorbito circa il 60 per cento della produzione di mobili in legno di quel Paese asiatico. (Fim)