Usa: crollo palazzo in Florida, sono ancora 150 i dispersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a nove morti il bilancio del crollo di un palazzo verificatosi lo scorso 24 giugno a Surfside, in Florida, mentre 150 persone risultano ancora disperse. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui le indagini sul crollo si stanno concentrando su possibili cedimenti strutturali alla base dell'edificio, che potrebbero aver innescato un "collasso progressivo". All'indomani dell'incidente, il presidente Usa Joe Biden ha autorizzato l’Agenzia federale per la gestione delle emergenze (Fema) a “coordinare tutti i soccorsi, che hanno l’obiettivo di alleviare le sofferenze sulla popolazione locale e di garantire le necessarie misure di emergenza per salvare vite e proteggere proprietà, salute pubblica e sicurezza per scongiurare la minaccia di una catastrofe nella contea di Miami-Dade”. (Nys)