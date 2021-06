Corea del Sud: ulteriore balzo delle esportazioni a giugno (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso la banca centrale della Corea del Sud ha operato una significativa correzione al rialzo della previsione di crescita del prodotto interno lordo sudcoreano per il 2021, portando al stima al 4 per cento del Pil e mantenendo invariato il tasso di riferimento al minimo record dello 0,5 per cento. Incoraggiata dai forti segnali di ripresa dell'export, la Banca di Corea (BoK) ha rivisto anche la previsione di crescita per il prossimo anno, portandola al 3 per cento del Pil. La correzione per l'anno corrente è di ben un punto percentuale di Pil. In una nota pubblicata lo scorso 27 maggio, la banca centrale afferma che "la ripresa dell'economia coreana si è rafforzata. Le esportazioni sono sostenute e gli investimenti in immobilizzazione mantengono una robusta ripresa, mentre i consumi privati sono gradualmente emersi da una fase di stagnazione". La BoK prevede un ulteriore rafforzamento della ripresa economica nei prossimi mesi, e prevede ora un tasso di inflazione annuo dell'1,8 per cento. (Git)