Francia: sondaggio presidenziali, Macron e Le Pen in testa a prescindere da candidato dei Repubblicani

- Il presidente francese Emmanuel Macron e la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, sono in testa al primo turno delle elezioni presidenziali del prossimo anno, indipendentemente dal candidato dei Repubblicani. È quanto emerge da un sondaggio condotto dall'istituto Ipsos-Sopra Steria per il gruppo France Television, Radio France e l'emittente televisiva "Public Senat". Se i Repubblicani dovessero presentare il presidente della regione dell'Alta Francia, Xavier Bertrand, quest'ultimo otterrebbe il 18 per cento dei voti, mentre Macron e Le Pen si attesterebbero entrambi al 24 per cento. Nel caso in cui la destra neogollista dovesse presentare la presidente dell'Ile-de-France, Valerie Pecresse, il presidente e la leader del Rassemblement National otterrebbero entrambi al 26 per cento, mentre la sfidante arriverebbe terza al 13 per cento. Come ultima ipotesi viene presa in considerazione una candidatura di Laurent Wauquiez, presidente dell'Auvergne-Rhone-Alpes, che sotto i colori dei Repubblicani arriverebbe al 13 per cento, dietro a Le Pen, al 25 per cento, e a Macron, al 27 per cento.(Frp)