Bielorussia: “Tut.by” cancella post ultimi 18 mesi a causa del processo per estremismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portale informativo bielorusso "Tut.by", che da maggio lavora solo sui social network a causa del blocco e del sequestro delle strumentazioni, ha cancellato i propri post pubblicati sui social network nel 2020 e nella prima metà del 2021. I redattori hanno spiegato la decisione con la necessità di garantire la sicurezza dei dipendenti e dei lettori a causa del processo in corso nel Paese per il riconoscimento del portale come organizzazione estremista. "I lettori chiedono perché sono scomparse le pubblicazioni nel 2020 e dei primi sei mesi del 2021. Abbiamo rimosso le pubblicazioni a causa del processo per estremismo. Lo abbiamo fatto per la sicurezza dei nostri lettori e dipendenti", dichiarano i redattori in un messaggio pubblicato nel canale Telegram di “Tut.by”.(Rum)