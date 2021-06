Energia: Germania, Laschet (Cdu) e Scholz (SpD), stop Nord Stream 2 se Russia aggredisce Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania dovrebbe fermare le importazioni di gas dalla Russia mediante il gasdotto Nord Stream 2, in completamento tra i due Paesi attraverso il Mar Baltico, qualora Mosca dovesse intraprendere azioni aggressive contro l'Ucraina. È quanto convenuto di candidati a cancelliere dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu), Armin Laschet presidente della Cdu, e del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), il ministro delle Finanze Olaf Scholz. I due sfidanti alla successione della cancelliera Angela Merkel si sono espressi durante il primo confronto sulla politica estera tra i candidati alla guida del prossimo governo federale. Al dibattito, organizzato e trasmesso dall'emittente televisiva “Phoenix”, ha partecipato anche la candidata cancelliera dei Verdi, Annalena Baerbock, copresidente del partito con Robert Habeck. In particolare, Laschet e Scholz hanno concordato che se la Germania chiuderà il Nord Stream 2 qualora il presidente russo, Vladimir Putin, non dovesse attenersi agli accordi sul transito del gas dal proprio Paese verso l'Europa attraverso l'Ucraina. Secondo Baerbock, il progetto del gasdotto russo-tedesco dovrebbe essere fermato ancor prima del completamento. (Geb)